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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Bir ihtimal Bochetti

    Bir ihtimal Bochetti
    için tek gündem Paletta değil. Sarı-lacivertlilerin son gün girişimlerinden birinin de 'ın stoperi Salvatore Bocchetti olduğu bildirildi. Sol bekte de oynayabilen 1.86 boyundaki futbolcu için teknik direktör 'ın yönetime bir rapor sunarak kiranalabileceğini söylediği kaydedildi. Spartak'ta bu sezon 15 maçta forma giyen Bochetti'nin piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
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