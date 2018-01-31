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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Genç forvet Fenerbahçe’de

    Genç forvet Görkem Çelik Fenerbahçe’de
    Sarı-lacivertli kulüp geleceğe yatırım yaparak 19 yaşındaki genç forvet Görkem Çelik'i transfer etti. 3. Lig takımlarından Çanakkale Dardanelpor'da futbola başlayan Görkem bu sezon ligde sadece 2 maça çıkıp 10 dakika sahada kaldı. U16 ve U17 milli takımlarının da formasını terleten 1999 doğumlu futbolcu milli takımlarda 3 gol kaydetti.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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