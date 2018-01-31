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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Aykut hoca ’i aradı

    Aykut hoca <a href="/index/kjaer?id=21e01e6a-435c-4259-b51a-0ae9c2eb0714" class="" rel="tag">Kjaer</a>’i aradı

    Kocaman'ın Simon 'i arayıp için nabız yokladığı kaydedildi

    Tecrübeli teknik adamın, Danimarkalı stopere "Geri dönmeni istiyorum" diyerek bir kez daha çağrıda bulunduğu bildirildi. Şu an gelmesi mümkün olmayan 28 yaşındaki stoperin ancak sezon sonu kiralanabileceği belirtildi. , sezon başında 12.5 milyon euro'ya Sevilla'ya olmuştu.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:24
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