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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’lılar ‘’ dedi

    Tottenham’lılar ‘Janssen’ dedi

    'lı taraftarlar 'i özledi!

    İngiliz taraftarlar, sitelerde Llorente'den beklenen verimin alınamadığı görüşünü savunurken, Harry Kane'in arkasında beklemesi gereken kişinin olduğunu dile getirdiler. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Janssen, Llorente'den 10 kat daha iyi", "Janssen'i kiralamamız saçmalıktı" yorumları dikkat çekti.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:00
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