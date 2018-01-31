Paletta bitti bitiyor
İtalyan basını Paletta-Fener flörtünde çok ısrarcı. Sky Italia kanalı, 31 yaşındaki stoperin Milan’la sözleşmesini feshedip sarı-lacivertlilere imza atacağını duyurdu
CİMBOM DEVREDE
Sky Italia, Paletta'nın Milanlı yöneticilerle masaya oturduğunu belirterek "Macerası bitmek üzere" yorumu yaptılar. Tecrübeli stoperin ilişkisini kestikten sonra hemen yola çıkacağı iddia edilen haberde "Fenerbahçe, Paletta'ya imza attırmaya çok yakın" ifadesi kullanıldı. G.Saray ve Antalya'nın da devreye girdiği iddia edildi.
PALETTA IN JANSSEN OUT
Sarı-lacivertli kulüp alacağı stopere yer açmak için bir yabancısını gözden çıkarmak zorunda kalacak. Buna göre yönetimin, sakatlığı uzun sürecek olan Janssen konusunda Tottenham'la temesa geçip oyuncuyu geri gönderme teklifi yaptığı ancak İngilizlerin "Sözleşmesi devam ediyor. Kesinlikle olmaz" yanıtı verdiği kaydedildi. Olası stoper takviyesi halinde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Fenerbahçe, Hollandalı golcünün sözleşmesini feshetme yoluna da gidebilir.
BAŞKA BİR SÜRPRİZ OLUR MU?
Kulüpte stoper transferi konuşulurken, gelen haberler başka bir sürpriz olabileceği yönünde. Bun göre yönetimin, Kocaman'ın raporlarına rağmen takviyeyi savunmaya değil, orta saha ya da forvete yapmak istediği dile getirildi. Yine bu konuda birkaç yerli ve yabancı ismin listede olduğu kaydedildi. Transferde son saatlere girilirken yönetimin nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.
Mini yorum: Riskli olur / Mert Aydın
Aykut Hoca, stoper istediğini beyan edince muhtemelen menajerler atağa kalktı. Paletta bir zamanlar çok popülerdi.
Sol ayaklı stoper Arjantinli olmasına rağmen İtalya milli takımında oynadı.
Geçen sezon Milan formasıyla kırmızı kart problemi yaşadı.
Bu sezon ise yeni yapılanan kırmızı siyahlı ekipte yedeğe düştü. 4 kupa ve 1 Avrupa Ligi maçı oynayabildi.
Kaliteli stoperdir ama maç eksiği var.Ocak ayı risk ayı.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:27
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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