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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Paletta bitti bitiyor

    Paletta bitti bitiyor

    İtalyan basını Paletta-Fener flörtünde çok ısrarcı. Sky Italia kanalı, 31 yaşındaki stoperin Milan’la sözleşmesini feshedip sarı-lacivertlilere imza atacağını duyurdu

    Teknik direktör 'ın "Bize forvet değil, stoer lazım" sözü sonrası gaza basan Fenerbahçe, transferin son gününde sürpriz bir ismi kadroya katabilir. O isim de Milan'dan ayrılmaya sıcak bakan Gabriel Paletta'dan başkası değil... Sarı-lacivertli kulübün, temas kurarak olumlu yanıt aldığı İtalyan savunmacı için Çizme basını önceki gün Fenerbahçe formasına sıcak baktığını yazmışı. Haberlere dün de devam eden İtalyanlar, 31 yaşındaki savunmacının Milan'la sözleşmesini feshedip Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

    CİMBOM DEVREDE
    Sky Italia, Paletta'nın Milanlı yöneticilerle masaya oturduğunu belirterek "Macerası bitmek üzere" yorumu yaptılar. Tecrübeli stoperin ilişkisini kestikten sonra hemen yola çıkacağı iddia edilen haberde "Fenerbahçe, Paletta'ya imza attırmaya çok yakın" ifadesi kullanıldı. G.Saray ve 'nın da devreye girdiği iddia edildi.

    PALETTA IN JANSSEN OUT
    Sarı-lacivertli kulüp alacağı stopere yer açmak için bir yabancısını gözden çıkarmak zorunda kalacak. Buna göre yönetimin, sakatlığı uzun sürecek olan Janssen konusunda Tottenham'la temesa geçip oyuncuyu geri gönderme teklifi yaptığı ancak İngilizlerin "Sözleşmesi devam ediyor. Kesinlikle olmaz" yanıtı verdiği kaydedildi. Olası stoper takviyesi halinde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen , Hollandalı golcünün sözleşmesini feshetme yoluna da gidebilir.

    BAŞKA BİR SÜRPRİZ OLUR MU?
    Kulüpte stoper transferi konuşulurken, gelen haberler başka bir sürpriz olabileceği yönünde. Bun göre yönetimin, Kocaman'ın raporlarına rağmen takviyeyi savunmaya değil, orta saha ya da forvete yapmak istediği dile getirildi. Yine bu konuda birkaç yerli ve yabancı ismin listede olduğu kaydedildi. Transferde son saatlere girilirken yönetimin nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.

    Mini yorum: Riskli olur / Mert Aydın
    Aykut Hoca, stoper istediğini beyan edince muhtemelen menajerler atağa kalktı. Paletta bir zamanlar çok popülerdi.
    Sol ayaklı stoper Arjantinli olmasına rağmen İtalya milli takımında oynadı.
    Geçen sezon Milan formasıyla kırmızı kart problemi yaşadı.
    Bu sezon ise yeni yapılanan kırmızı siyahlı ekipte yedeğe düştü. 4 kupa ve 1 Avrupa Ligi maçı oynayabildi.
    Kaliteli stoperdir ama maç eksiği var.Ocak ayı risk ayı.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
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