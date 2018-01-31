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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    C.Palace'tan kararı

    C.Palace'tan Ozan Tufan kararı

    'ın transferi suya düştü! transferden vazgeçti

    Kulübü, kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği transferinden son anda vazgeçti. İngiliz kulübün neden böyle bir karar aldığı sonradan anlaşıldı. Sakho'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle Ozan transferinden vazgeçen Premier Lig ekibi sol kanat transferine yöneldi...

    Ozan Tufan, İngiltere'ye gitmek için havalimanından beklerken, kulübünden aldığı telefonla yıkıldı. Yaşanan sakatlık sonrası Bakary Sakho'nun bulunduğu bölgeye kararı alan Crystal Palace, bu kararı hem Fenerbahçeli yetkililere hem de Ozan Tufan'a iletti.

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan hakkında Aykut Kocaman'ın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:09
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