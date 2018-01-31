C.Palace'tan Ozan Tufan kararı

Crystal Palace Kulübü, kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği Ozan Tufan transferinden son anda vazgeçti. İngiliz kulübün neden böyle bir karar aldığı sonradan anlaşıldı. Sakho'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle Ozan transferinden vazgeçen Premier Lig ekibi sol kanat transferine yöneldi...

Ozan Tufan, İngiltere'ye gitmek için havalimanından beklerken, kulübünden aldığı telefonla yıkıldı. Yaşanan sakatlık sonrası Bakary Sakho'nun bulunduğu bölgeye transfer kararı alan Crystal Palace, bu kararı hem Fenerbahçeli yetkililere hem de Ozan Tufan'a iletti.



Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan hakkında Aykut Kocaman'ın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor