C.Palace'tan Ozan Tufan kararı
Ozan Tufan'ın transferi suya düştü! Crystal Palace transferden vazgeçti
Crystal Palace Kulübü, kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği Ozan Tufan transferinden son anda vazgeçti. İngiliz kulübün neden böyle bir karar aldığı sonradan anlaşıldı. Sakho'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle Ozan transferinden vazgeçen Premier Lig ekibi sol kanat transferine yöneldi...
Ozan Tufan, İngiltere'ye gitmek için havalimanından beklerken, kulübünden aldığı telefonla yıkıldı. Yaşanan sakatlık sonrası Bakary Sakho'nun bulunduğu bölgeye transfer kararı alan Crystal Palace, bu kararı hem Fenerbahçeli yetkililere hem de Ozan Tufan'a iletti.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan hakkında Aykut Kocaman'ın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:09
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 5
Yorum
ged 61 bu sanırım çalımbay farkı değil burak yılmaz ın attığı mucize goller farkı..o goller olmasa halimizi düşünmek bile istemiyorum allah korusun
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs hincal abi ne zamandan beri yayinci kurulus sampiyon tayin ediyor,gs sampiyon olursa yayinci kurulusmu yapmis olacak ayip,kim olursa alkis,.
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs n,diaye kimmis,muslera kalecimi,fernando olmasa ne yazar,gomis gibi forvetmi olur..rodrigezde kimmis,sezon sonu yine husran,baskan gitsin,ho
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