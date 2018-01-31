Teklif aldı mı? Çalhanoğlu'ndan G.Saray ve F.Bahçe açıklaması

Bu sezon başında Bayer Leverkusen'den İtalyan ekibi Milan'a transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kendisinin yetişmesine katkıda bulunan Alman takımlarına teşekkür eden başarılı futbolcu, "Onların sayesinde ben buradayım. Onlardan aldım bütün bu disiplinleri ve futbol hayatımdaki en önemli şeyleri hep onlardan aldığım için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.