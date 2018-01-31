Teklif aldı mı? Çalhanoğlu'ndan G.Saray ve F.Bahçe açıklaması
Bu sezon başında Bayer Leverkusen'den İtalyan ekibi Milan'a transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kendisinin yetişmesine katkıda bulunan Alman takımlarına teşekkür eden başarılı futbolcu, "Onların sayesinde ben buradayım. Onlardan aldım bütün bu disiplinleri ve futbol hayatımdaki en önemli şeyleri hep onlardan aldığım için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:25
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Kupa sınavı A Spor'da
Toplam 3
Yorum
fenerli aykut kesinlikle bu onbir ile çıkmaz çok ofansif ve riskli!
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Toplam 69
Yorum
eray her şey bitmedi evet bekleyin ankarada da bjk ezer yedek çıkan takımız asıl her takım bjk ile kafayı bozmuş haklı fb maçında uzatılan dakik
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Oğuzhan, Güneş'in yüzünü güldürdü
Toplam 1
Yorum
maho bjk de talisca olmasa su an ligde orta siralarda olurdu dua etsinler bence talisca adam fark yaratiyor o olmadan mac kazanamiyorlar .
Teklif aldı mı? Çalhanoğlu'ndan G.Saray ve F.Bahçe açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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