CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    şok yaşadı! ...

    Cenk Gönen şok yaşadı! Transfer...

    İspanyol kulüp Malaga sezon başında 'dan ettiği 'in sözleşmesini feshettiği belirtildi.

    Kulübü ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan bu sezon ligde Malaga forması giymedi. Sezon başında Malaga ile hazırlık maçlarında görev alan Cenk yediği hatalı goller sonrası ağır eleştiri almıştı. Malaga kulübü beklenen performansı alamadığı Cenk Gönen'in sözleşmesini feshettiği belirtildi.

    Sezon başında 200 bin Euro bonservis bedeli ile 'dan ettiği Cenk Gönen'i göndermek istediği daha önce de basınına yansımıştı.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cenk Gönen şok yaşadı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN