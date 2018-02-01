Cenk Gönen şok yaşadı! Transfer...
İspanyol kulüp Malaga sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen'in sözleşmesini feshettiği belirtildi.
Kulübü ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Cenk Gönen bu sezon ligde Malaga forması giymedi. Sezon başında Malaga ile hazırlık maçlarında görev alan Cenk yediği hatalı goller sonrası ağır eleştiri almıştı. Malaga kulübü beklenen performansı alamadığı Cenk Gönen'in sözleşmesini feshettiği belirtildi.
Sezon başında 200 bin Euro bonservis bedeli ile Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen'i göndermek istediği daha önce de İspanya basınına yansımıştı.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:24
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Cenk Gönen şok yaşadı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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