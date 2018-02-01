Cenk Gönen şok yaşadı! Transfer...

Kulübü ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Cenk Gönen bu sezon ligde Malaga forması giymedi. Sezon başında Malaga ile hazırlık maçlarında görev alan Cenk yediği hatalı goller sonrası ağır eleştiri almıştı. Malaga kulübü beklenen performansı alamadığı Cenk Gönen'in sözleşmesini feshettiği belirtildi.

Sezon başında 200 bin Euro bonservis bedeli ile Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen'i göndermek istediği daha önce de İspanya basınına yansımıştı.