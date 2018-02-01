Markovic yine kiralık gönderildi
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Liverpool'da bulunan Lazar Markovic, bu kez Belçika'nın yolunu tuttu.
Premire Lig ekiplerinden Liverpool, transferin son günü Lazar Markovic'i Anderlechtkiralık olarak gönderdi. Benfica'da yıldızı parlayan 23 yaşındaki Sırp futbolcu 25 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. Ancak bekleneni veremeyen Markovic Fenerbahçe, Sporting Lizbon ve Hull City'ye kiralanmasının ardından bu sezonda Anderlecht'e transfer oldu.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:58
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Markovic yine kiralık gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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