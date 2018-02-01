CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Markovic yine kiralık gönderildi

    Markovic yine kiralık gönderildi

    'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi 'da bulunan , bu kez Belçika'nın yolunu tuttu.

    Premire Lig ekiplerinden , transferin son günü 'i Anderlechtkiralık olarak gönderdi. 'da yıldızı parlayan 23 yaşındaki Sırp futbolcu 25 milyon euro karşılığında 'a olmuştu. Ancak bekleneni veremeyen Markovic , ve 'ye kiralanmasının ardından bu sezonda Anderlecht'e oldu.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Markovic yine kiralık gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN