Markovic yine kiralık gönderildi

Premire Lig ekiplerinden Liverpool, transferin son günü Lazar Markovic'i Anderlechtkiralık olarak gönderdi. Benfica'da yıldızı parlayan 23 yaşındaki Sırp futbolcu 25 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. Ancak bekleneni veremeyen Markovic Fenerbahçe, Sporting Lizbon ve Hull City'ye kiralanmasının ardından bu sezonda Anderlecht'e transfer oldu.