Slimani'nin yeni adresi belli oldu
Beşiktaş'ın ısrarla transfer etmek istediği İslam Slimani, Newcastle United'e transfer oldu.
Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un ayrılığı sonrası gündemindeki ilk isim olan İslam Slimani, yine Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'e transfer oldu. İngiliz kulüp Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
İmza töreninde açıklamada bulunan Cezayirli futbolcu, "Benim ve Newcastle için harika bir şey. Burada olmaktan mutluyum. Teknik adamın bana olan yaklaşımı güven verdi" dedi.
Cezayirli futbolcu bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 17 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:09
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Slimani'nin yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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