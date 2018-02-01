CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Slimani'nin yeni adresi belli oldu

    Slimani'nin yeni adresi belli oldu

    Beşiktaş'ın ısrarla etmek istediği , 'e transfer oldu.

    Beşiktaş'ın 'un ayrılığı sonrası gündemindeki ilk isim olan , yine ekiplerinden 'e oldu. İngiliz kulüp Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

    İmza töreninde açıklamada bulunan Cezayirli futbolcu, "Benim ve Newcastle için harika bir şey. Burada olmaktan mutluyum. Teknik adamın bana olan yaklaşımı güven verdi" dedi.

    Cezayirli futbolcu bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 17 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Slimani'nin yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN