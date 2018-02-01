Slimani'nin yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un ayrılığı sonrası gündemindeki ilk isim olan İslam Slimani, yine Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'e transfer oldu. İngiliz kulüp Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

İmza töreninde açıklamada bulunan Cezayirli futbolcu, "Benim ve Newcastle için harika bir şey. Burada olmaktan mutluyum. Teknik adamın bana olan yaklaşımı güven verdi" dedi.

Cezayirli futbolcu bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 17 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.



