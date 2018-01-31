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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’a bir ödül daha

    <a href="/index/fotomac?id=49e4ce63-02ee-4d64-8a85-6a6b0b3e0432" class="" rel="tag">Fotomaç</a>’a bir ödül daha
    Türk spor basının bir numaralı spor gazetesi Fotomaç, ödüle doymuyor. Yaptığı sosyal etkinliklerle adından sıkça söz ettiren İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 'Altın 61, Karadeniz'in Enleri'nde üyelerinin oylarıyla 'Yılın Spor Gazetesi' olarak 'ı seçti. Geçen sezon da bu ödüle bizi layık gören ÜNİTS'ye teşekkür ediyoruz.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:38
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