Van Persie, F.Bahçe'ye veda etti!
Feyenoord ile anlaşan Robin van Persie, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.
Sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan 34 yaşındaki futbolcu, "Bu değerli ülkenin güzel insanlarına her şeyin en iyisini diliyorum. Özellikle değerli Fenerbahçe taraftarlarının gelecekte takımla beraber istedikleri başarıya ulaşmalarını canı gönülden istiyorum." dileğinde bulundu.
Hollandalı futbolcu mesajında, "Öncelikle bu güzel ülkede tecrübe sahibi olabildiğim ve güzel kalpli insanlarla tanışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. İstanbul'u evim gibi hissettirdiğiniz ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Feyenoord, transfer konusunda pürüzlerin giderildiğini ve Van Persie için pazartesi günü Feijenoord Stadı'nda imza töreni düzenleneceğini açıklamıştı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan 2015 yılının temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Van Persie, iki buçuk sezonda sarı-lacivertli takımla 87 resmi maça çıktı ve 36 gol attı.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:08
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İşte Van Persie'nin fesih bedeli!
Toplam 1
Yorum
AK Fenerbahçe'yi batıran sayın yöneticiler tarih sizi af etmeyecek. Bu ahlaksızın bütün parasını ödedi iseniz bu parayı cebinizden karşılayın.
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Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oluyor
Toplam 3
Yorum
konyalı siz tarafsız olmaya davet edıyorum niye konyada n bahsedılmıyor zaten belli oluyor trabzonun golunde yırtınan konya golunde üzülen
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Konya, Orkan’ı kiraladı
Toplam 2
Yorum
asiruh git ve dön evlat bekliyor olacak seni ç@rşı
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