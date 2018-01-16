Fenerbahçe ilk transferini yaptı!
Fenerbahçe, eski futbolcusu Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, 2018'in ilk transferini yaptı. Sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç'i kadrosuna kattı.
Hücum hattında görev yapan 20 yaşındaki oyuncuyla 3,5 senelik sözleşme imzalandı. Rapaiç sezon sonuna kadar U-21 takımında forma giyecek. Genç oyuncu bir süredir Fenerbahçe tarafından izleniyordu.
Rapaiç ve oğlu son olarak Fenerbahçe Doğuş'un Ülker Arena'da Zalgiris Kaunas'la oynadığı basketbol mücadelesini izlemiş, Milan Rapaiç, Fenerbahçeli taraftarların sevgi gösterileri sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:53
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