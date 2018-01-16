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    16 Ocak 2018, Salı
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    ilk transferini yaptı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ilk transferini yaptı!

    , eski futbolcusu 'in oğlu Boris Rapaiç kadrosuna kattı.

    , 2018'in ilk transferini yaptı. Sarı-lacivertliler, eski futbolcusu 'in oğlu Boris Rapaiç'i kadrosuna kattı.

    Hücum hattında görev yapan 20 yaşındaki oyuncuyla 3,5 senelik sözleşme imzalandı. Rapaiç sezon sonuna kadar U-21 takımında forma giyecek. Genç oyuncu bir süredir tarafından izleniyordu.

    Rapaiç ve oğlu son olarak Fenerbahçe Doğuş'un Ülker Arena'da 'la oynadığı basketbol mücadelesini izlemiş, , Fenerbahçeli taraftarların sevgi gösterileri sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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