 Fenerbahçe kupa maçına hazır - Türkiye Kupası - 15 Ocak 2018 Pazartesi

Fenerbahçe kupa maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanş maçında yarın İstanbulspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

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Türkiye Kupası 15 Ocak 2018, Pazartesi

Güncelleme: 15 Ocak 2018, Pazartesi 19:06

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanın tamamlandığı bildirildi.

İstanbulspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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