Fenerbahçe kupa maçına hazır
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanş maçında yarın İstanbulspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Kupası 15 Ocak 2018, Pazartesi
Güncelleme: 15 Ocak 2018, Pazartesi 19:06
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanın tamamlandığı bildirildi.
İstanbulspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
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