Fenerbahçe coştu bikere

Ligde 3 maçtır kazanan sarı-lacivertlileri, Le Guen’in Bursaspor’u da durduramadı. Giuliano’nun (P) golüyle 4’te 4 yapan Kanarya, yenilmezlik serisini 8 maça taşıyıp, şampiyonluk potasına iyice girdi

SÜPER Lig'de son 3 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe, deplasmanda Bursaspor'u da 1-0 yenerek hem galibiyet serisini 4 maça taşıdı hem de maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da savunmayı ön planda tutunca, pozisyon üretmekte zorlandı. Ev sahibi ekibin Kembo, Fenerbahçe'nin ise Şener ve Janssen ile gol denemeleri sonuçsuz kaldı. İkinci yarıda maça ağırlığını koyan Kanarya, 64'te penaltı kazandı.



EKONG DÜŞÜRDÜ

Ekong, sakatlanan Janssen'in yerine oyuna giren Soldado'yu ceza sahasında indirince hakem Palabıyık, beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Giuliano, sarı-lacivertli takımı öne geçirdi: 0-1. 88'de Bursaspor beraberliğe yaklaştı. Delarge'in sert şutunda kaleci Volkan Demirel topu son anda kornere tokatladı. Fenerbahçe de yakaladığı farkı artıracak pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 1-0 sona erdi. Fenerbahçe bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 29'a çıkarıp maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Bursaspor ise 24 puanda kaldı.