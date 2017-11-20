Gooldado
Usta işi vuruşlarla zaferi getiren tecrübeli forvet, sezonun en erken gol rekorlarından birini kırmayı da başardı
FANTASTİK VE BOMBASTİK
Soldado'nun özellikle ilk golü hafızalardan çıkmayacak... Tecrübeli forvet, oyuna girdikten sonra Fener, rakip kalede baskı kurdu. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Skrtel topu çevirdi, Janssen kafayı vurdu ancak top üst direkten geldi. Janssen, dönen topa tekrar kafayı vurdu meşin yuvarlak bir kez daha üst direkten dönüp yükseklik kazandı. Ve sahneye çıkan Soldado altıpasta röveşata vurup kaleye girmemek için direten topu ağlara yolladı.
SADECE 21 SANİYE YETTİ
Roberto Soldado sadece müthiş gollere değil, ilginç bir istatistiğe de imza attı. 61'de oyuna giren yıldız oyuncu, ilk golünü sadece 21 saniye içinde kaydetti. Bu rakam bu sezon Süper Lig'de bir oyuncunun oyuna girdikten sonra attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.
SOLDADO: TAKIM HALİNDE KAZANDIK
F.Bahçe'nin galibiyetinde önemli payı bulunan Soldado maç sonu çok mutlu olduğunu söyledi. Soldado, "Bizim için hayati bir maçtı. Kazanamasak kriz olabilirdi. 3 pozisyona girdim, 3 gol attım. Arkadaşlarımla kazandığımız için çok mutluyum. Takımımız bir bütün halinde bu skoru hak etti" dedi.
EN ERKEN HAT-TRİCK YAPAN İSİM
Soldado tüm bunların üstüne bir de lig tarihine geçti. İspanyol, Süper Lig'de 20 dakika ile en erken hat-trick yapan futbolcu oldu. Bundan önceki rekor 29 dakika ile Vleminckx'teydi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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