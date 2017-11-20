 Gooldado – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Gooldado

    Gooldado

    Usta işi vuruşlarla zaferi getiren tecrübeli forvet, sezonun en erken gol rekorlarından birini kırmayı da başardı

    Kanarya'nın İspanyol forveti Soldoda, sarı-lacivertli forma ile ilk golünü bir attı, pir attı... Tecrübeli forvet, oyuna sonradan girdiği maçta gecenin adamı oldu. İlk olarak 61. dakikada müthiş bir röveşata ile Fenerbahçe'yi öne geçiren usta krampon, ardından 77'de Janssen'in pasında topu usta işi bir vuruşla tekrar ağlara gönderdi. Sadece 4 dakika sonra yine bu kez Giuliano'dan aldığı meşin yuvarlağı nefis bir plase ile köşeye bıraktı. Suskun kaldığı için eleştirilen 32 yaşındaki santrfor, yağmurlu Kadıköy gecesinde golleri Sivas kalesine golleri yağdırdı.

    FANTASTİK VE BOMBASTİK
    'nun özellikle ilk golü hafızalardan çıkmayacak... Tecrübeli forvet, oyuna girdikten sonra Fener, rakip kalede baskı kurdu. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Skrtel topu çevirdi, Janssen kafayı vurdu ancak top üst direkten geldi. Janssen, dönen topa tekrar kafayı vurdu meşin yuvarlak bir kez daha üst direkten dönüp yükseklik kazandı. Ve sahneye çıkan Soldado altıpasta röveşata vurup kaleye girmemek için direten topu ağlara yolladı.

    SADECE 21 SANİYE YETTİ
    Roberto Soldado sadece müthiş gollere değil, ilginç bir istatistiğe de imza attı. 61'de oyuna giren yıldız oyuncu, ilk golünü sadece 21 saniye içinde kaydetti. Bu rakam bu sezon Süper Lig'de bir oyuncunun oyuna girdikten sonra attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

    SOLDADO: TAKIM HALİNDE KAZANDIK
    F.Bahçe'nin galibiyetinde önemli payı bulunan Soldado maç sonu çok mutlu olduğunu söyledi. Soldado, "Bizim için hayati bir maçtı. Kazanamasak kriz olabilirdi. 3 pozisyona girdim, 3 gol attım. Arkadaşlarımla kazandığımız için çok mutluyum. Takımımız bir bütün halinde bu skoru hak etti" dedi.

    EN ERKEN HAT-TRİCK YAPAN İSİM
    Soldado tüm bunların üstüne bir de lig tarihine geçti. İspanyol, Süper Lig'de 20 dakika ile en erken hat-trick yapan futbolcu oldu. Bundan önceki rekor 29 dakika ile Vleminckx'teydi.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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