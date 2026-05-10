Gümrük veda etti

Bu sezon Süper Lig’e çıkan K.Gümrük, Koceli deplasmanında Anıl’ın golüyle galip gelmesine rağmen Eyüpspor ve G.Birliği’nin kazanmasıyla tekrar düştü
Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'e veda eden ikinci takım Fatih Karagümrük oldu. İstanbul ekibi; ilk yarısı golsüz sona eren final gibi maçta, ikinci yarıda 69. dakikada Verde'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasına iyi yükselen Anıl Yiğit Çınar'ın kafa vuruşuyla, Kocaelispor deplasmanında 1-0 galip geldi. Ancak 27 puanda kalan Gümrük, Eyüp ve G.Birliği'nin kazanmasıyla bitime 1 hafta kala Trendyol Süper Lig'den düşen ikinci takım oldu. Kırmızı siyahlılar, bu sezon Trendyol Süper Lig'e yükselmişti.