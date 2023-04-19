Karagümrük şov

Süper Lig'de mücadele eden iki İstanbul ekibinin mücadelesinde gülen taraf Karagümrük oldu. Nefes kesen mücadelede ilk golü 36. dakikada Ümraniyespor buldu. Umut Nayir, penaltıdan konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Karagümrük bu gole devre bitmeden 45+1'de Saba Lobjanidze ile yanıt verdi ve skor 1-1 oldu.



UZATMADA ÖNE GEÇTİ

45+6'DA ise VAR uyarısıyla Karagümrük'ün kazandığı penaltıyı Borini gole çevirdi ve ilk yarı 2-1 ev sahibi ekip lehine bitti. Karagümrük 52'de Borini ile bir penaltı golü daha bulup skoru 3-1 yaptı. Ümraniye, 62'de Kayode ile farkı 1'e indirdi. Sonucu belirleyen golü 75'te Diagne attı ve Karagümrük mücadeleyi 4-2 kazandı.



ANDREA PİRLO: İYİ MÜCADELE ETTİK

Ligdeki son 14 maçında sadece 1 yenilgi yaşayan Karagümrük'te teknik direktör Pirlo, oynanan oyundan memnun olduğunu açıkladı. Maça iyi başlayamadıklarını vurgulayan İtalyan hoca, "Geriye düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Oyunun doğrularını sahaya yansıttık. Futbolcularımı sergiledikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Şimdi G.Saray maçını düşünmeliyiz" diye konuştu.



Ümraniye İstanbul'da kayıp!

Bu sezon İstanbul takımlarının kendi aralarında oynadığı Süper Lig maçlarında en az puan toplayan ekip Ümraniyespor oldu. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul takımlarıyla oynadığı 11 karşılaşmada sadece 2 beraberlik alırken, 9 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Recep Uçar: Acil çözüm bulmalıyız

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 1-0 öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını belirterek, "Özellikle savunma çıkışlarındaki top kayıpları bizi olumsuz etkiledi. İlk yarıyı önde kapasak farklı olabilirdi. Acil çözümler bulmalıyız" dedi.