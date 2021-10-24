Fatih Karagümrük-Hatayspor: 1-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'u konuk etti. 30. dakikada Ayoub El Kaabi'nin golüne engel olamayan ev sahibi takım, bu golden 8 dakika sonra Pesic ile eşitliği yakaladı. Maçta kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin son anlarında ev sahibi takımdan Hedenstad ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

6. dakikada Ribeiro'nun uzun pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Adekugbe'nin kötü vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

19. dakikada Borini'nin sağdan yaptığı ortada, arka direkte Karamoh'un gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

30. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ev sahibi takımın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda Diouf'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan El Kaabi'ye verdi. Bu futbolcu da topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Borini'nin sağdan ortasında, Pesic kale sahası önünde savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1

45. dakikada Jimmy Durmaz'ın ara pasıyla savunmanın arkasına kaçan Pesic'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı daraltan Munir topu çıkartarak gole izin vermedi.

49. dakikada Atakaş Hatayspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Diouf'un ara pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze, arka direkte uygun durumda bulunun El Kaabi'yi gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Viviano'dan döndü. Topu kontrol eden El Kaabi'nin ikinci şutunda ise Viviano tekrar meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

65. dakikada savunmada Biglia'nın yaptığı hatada topu kaparak ceza sahasına giren Diouf'un sert şutunda kaleci Viviano iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın son anlarında Diouf'un bulduğu gol, faul yapıldığı gerekçesiyle hakem tarafından iptal edildi.