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'e Sırp golcü! ile anlaşma sağlandı

Geçen sezonun flaş ekiplerinden , transferde yine ses getirecek isimlerin peşinde. ekibi, ’de oynayan 1.90’lı Sırp santrfor Pesic’le anlaştı. İstanbul ekibi, ilk transferini ise ’dan stoper Burak ile gerçekleştirdi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 06:50
Karagümrük'e Sırp golcü! Aleksandar Pesic ile anlaşma sağlandı

Forvete güçlü bir isim arayan kırmızı-siyahlılar, 'de Tel-Aviv'de oynayan 'in peşinde. İsrail temsilcisiyle sözleşmesinin son ayına giren 29 yaşındaki Sırp golcüyle yapılan görüşmelerde, önemli bir mesafe kat edildiği ve prensipte anlaşıldığı öğrenildi. 'da , 'da 'da forma giyen Pesic, S.Arabistan ekibi Al- Ittihad'a 4,2 milyon euro'ya transfer yapmıştı. Tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon görev aldığı 31 maçta 11 gol katkısı sağladı. Öte yandan , ilk transferini . Lig ekibi 'dan yaptı. ekibi, 'dan ayrılan 24 yaşındaki, 1.85 boyundaki stoper 'yla sözleşme imzaladı. Genç savunmacı geçen sezon TFF 1. Lig'de 21 maçta 1 golle oynadı.

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