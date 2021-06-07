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Son dakika transfer haberleri: ile sözleşme imzaladı

Spor Toto ekiplerinden , 'dan ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki stoper, 'ün bu sezonki ilk resmi transferi oldu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 13:36
Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük Burak Bekaroğlu ile sözleşme imzaladı

Spor Toto ekiplerinden , bu sezonki ilk transferini gerçekleştirdi ve stoper ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

24 yaşındaki futbolcu son olarak 'da forma giydi ve 21 maça çıkarken 1 gollük katkı sağladı.

İşte Karagümrük'ten yapılan o paylaşım:

Takımımız sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Geçen sezonu Boluspor'da tamamlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu, 'te!

Burak Bekaroğlu, 'nın farklı yaş gruplarında görev aldı.

İkinci Başkanımız ve Sportif Direktörümüz 'ın imza attırdığı, Burak Bekaroğlu'na Süper Lig'de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.

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