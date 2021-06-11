Dev Sırp Gümrük’te

Karagümrük, 29 yaşındaki Aleksandar Pesic’i kadrosuna kattı. İsrail’de Maccabi’yle kontratı biten tecrübeli santrfor, geçen sezon 31 maçta 11 gol attı. Sırbistan Milli Takımı’nda farklı yaş gruplarında görev alan Pesic, Sırbistan ile Moldova’da şampiyonluk ve İsrail’de kupa şampiyonluğu yaşadı. Fransa’da Toulouse, İtalya’da Atalanta’da ter döken Pesic, Arap ekibi Al-İttihad’a 4.2 milyon euro’ya gitmişti.
Karagümrük, 29 yaşındaki Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı. İsrail'de Maccabi'yle kontratı biten tecrübeli santrfor, geçen sezon 31 maçta 11 gol attı. Sırbistan Milli Takımı'nda farklı yaş gruplarında görev alan Pesic, Sırbistan ile Moldova'da şampiyonluk ve İsrail'de kupa şampiyonluğu yaşadı. Fransa'da Toulouse, İtalya'da Atalanta'da ter döken Pesic, Arap ekibi Al-İttihad'a 4.2 milyon euro'ya gitmişti.