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Son dakika spor haberi: yeni transferini açıkladı! ...

Son dakika spor haberi... 'de perdenin kapanmasının ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden , 'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:54
Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı! Aleksander Pesic...

Forvete güçlü bir isim arayan , İsrail'de Maccabi Tel-Aviv'de oynayan Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Takımımız, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı. Aleksandar Pesic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz!" ifadeleri kullanıldı.

ALEKSANDER PESIC KİMDİR?

Kariyerine Sırbistan'ın takımında başlayan Pesic, Yunanistan ve Moldova'da tecrübe kazandıktan sonra Fransa ekiplerinden 'a transfer oldu.

Daha sonra İtalyan takımı 'da forma giyen Pesic'in, Suudi Arabistan ve Güney Kore liglerinde de tecrübesi bulunuyor.

Son olarak İsrail ekibi 'de oynayan 29 yaşındaki Aleksandar Pesic, 'nda farklı yaş gruplarında görev aldı.

tecrübesi de bulunan Pesic'in kariyerinde Sırbistan Şampiyonluğu, Moldova Şampiyonluğu ve bulunuyor.

Pesic, 2017/18 sezonunda formasıyla 'ni 25 golle Gol Kralı olarak tamamlarken 17 de asist yaptı. Tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon görev aldığı 31 maçta 11 gol katkısı sağladı.

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