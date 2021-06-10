Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı! Aleksander Pesic...

Forvete güçlü bir isim arayan Fatih Karagümrük, İsrail'de Maccabi Tel-Aviv'de oynayan Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Takımımız, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı. Aleksandar Pesic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz!" ifadeleri kullanıldı.

ALEKSANDER PESIC KİMDİR?

Kariyerine Sırbistan'ın Partizan takımında başlayan Pesic, Yunanistan ve Moldova'da tecrübe kazandıktan sonra Fransa ekiplerinden Toulouse'a transfer oldu.

Daha sonra İtalyan takımı Atalanta'da forma giyen Pesic'in, Suudi Arabistan ve Güney Kore liglerinde de tecrübesi bulunuyor.

Son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de oynayan 29 yaşındaki Aleksandar Pesic, Sırbistan Milli Takımı'nda farklı yaş gruplarında görev aldı.

Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Pesic'in kariyerinde Sırbistan Şampiyonluğu, Moldova Şampiyonluğu ve İsrail Kupası bulunuyor.

Pesic, 2017/18 sezonunda Kızılyıldız formasıyla Sırbistan Ligi'ni 25 golle Gol Kralı olarak tamamlarken 17 de asist yaptı. Tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon görev aldığı 31 maçta 11 gol katkısı sağladı.