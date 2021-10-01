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Fatih Karagümrük Başakşehir 3-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 19. ve 30. dakikalarda Andre Bertolacci ve 37'de Jure Balkovec kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 84. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 21:57 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 21:58
Fatih Karagümrük Başakşehir 3-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 19. ve 30. dakikalarda Andre Bertolacci ve 37'de Jure Balkovec kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 84. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 14 puana yükseldi. Başakşehir ise 6 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük, Altay deplasmanında sahneye çıkacak. Başakşehir ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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