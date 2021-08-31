Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski oyuncusu Franck Ribery Fatih Karagümrük'e önerildi

Franck Ribery, Süper Lig'in sürpriz ekiplerinden Fatih Karagümrük'e önerildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fatih Karagümrük'ün Ribery'i transfer edebilmesi için bazı oyuncuları elden çıkarması gerektiği ve transfer döneminin sonuna gelindiği için bu transferin çok zor olduğu belirtildi.

Kariyerinde Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina gibi kulüplerin formasını giyen 38 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, 1 Temmuz 2021'de Fiorentina ile sözleşmesini noktalamıştı.

Ribery, kariyerinde forma giydiği 607 resmi maçta 151 gol atıp 221 asist yaptı.