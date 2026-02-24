Ampem Çin'e gidiyor

Çin ekiplerinden Shanghai Port, Eyüpspor'dan Ganalı yıldız, Prince Ampem'e kancayı taktı. Gelen bilgilere göre; Çin temsilcisi, 27 yaşındaki sol kanat için sözleşme fesih bedelini ödeyecek. Transferin 5 Mart'a kadar tamamlanması bekleniyor. Ampem'in piyasa değeri 1.5 milyon euro.
Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
