Çin ekiplerinden Shanghai Port, Eyüpspor'dan Ganalı yıldız, Prince Ampem'e kancayı taktı. Gelen bilgilere göre; Çin temsilcisi, 27 yaşındaki sol kanat için sözleşme fesih bedelini ödeyecek. Transferin 5 Mart'a kadar tamamlanması bekleniyor. Ampem'in piyasa değeri 1.5 milyon euro.

Ampem Çin'e gidiyor
Çin ekiplerinden Shanghai Port, Eyüpspor'dan Ganalı yıldız, Prince Ampem'e kancayı taktı. Gelen bilgilere göre; Çin temsilcisi, 27 yaşındaki sol kanat için sözleşme fesih bedelini ödeyecek. Transferin 5 Mart'a kadar tamamlanması bekleniyor. Ampem'in piyasa değeri 1.5 milyon euro.
