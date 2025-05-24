CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor Eyüpspor'dan Arda Turan açıklaması: Sözleşmesi bitti

Eyüpspor'dan Arda Turan açıklaması: Sözleşmesi bitti

İkas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kulübün teknik direktörü Arda Turan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kulaksız, "Eyüpspor ile sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik." dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 18:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eyüpspor'dan Arda Turan açıklaması: Sözleşmesi bitti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasına Onvo Antalyaspor'u ağırlayan İkas Eyüpspor, mücadeleden 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Maçın ardından İkas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Arda Turan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kulaksız, "Arda Hoca'ya yurt dışından birçok önemli kulüp ilgi gösterdi. Eyüpspor ile sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik. Kendisiyle ilgili bilgilendirme yapacaktır." dedi.

"GURUR DUYMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Gittiği yerde başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğim. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. İlk anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Çok büyük potansiyel olduğunu ifade etmiştim. Şu anda haklı çıktığımı düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek ve biz de kendisiyle gurur duyacağız."

VEDA KONUŞMASI YAPTI

Öte yandan Arda Turan, Onvo Antalyaspor maçının ardından oyuncuları ve teknik ekibi toplayarak veda konuşması yaptı. Genç çalıştırıcı ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

G.Saray'dan Sane'ye dev teklif!
G.Saraylı o isim ABD yolcusu!
DİĞER
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oluyor! İşte Cimbom'u bekleyen devler ve gireceği torba...
Dolmabahçe'de kritik zirve: Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi | Gündemde terörsüz Türkiye terörsüz Suriye
Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek
Livakovic takasla gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da hazırlıklar tamam Fırtına'da hazırlıklar tamam 18:21
G.Saray play-off'a katılma hakkı kazandı! G.Saray play-off'a katılma hakkı kazandı! 18:18
G.Saray'ın 11'i belli oldu! G.Saray'ın 11'i belli oldu! 17:45
G.Saray'dan Sane'ye dev teklif! G.Saray'dan Sane'ye dev teklif! 17:11
Zaniolo G.Saray'a geri mi dönüyor? Zaniolo G.Saray'a geri mi dönüyor? 16:06
İkas Eyüpspor evinde kazandı! İkas Eyüpspor evinde kazandı! 15:32
Daha Eski
Beşiktaş Rize maçına hazır Beşiktaş Rize maçına hazır 15:25
Livakovic takasla gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi... Livakovic takasla gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi... 15:21
Göztepe - Galatasaray maçı detayları! Göztepe - Galatasaray maçı detayları! 15:00
Göztepe - Galatasaray maçı yayın bilgisi! Göztepe - Galatasaray maçı yayın bilgisi! 14:56
İtalya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta? İtalya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta? 14:34
Anadolu Efes - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman? Anadolu Efes - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman? 14:23