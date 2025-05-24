Eyüpspor'dan Arda Turan açıklaması: Sözleşmesi bitti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasına Onvo Antalyaspor'u ağırlayan İkas Eyüpspor, mücadeleden 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Maçın ardından İkas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Arda Turan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kulaksız, "Arda Hoca'ya yurt dışından birçok önemli kulüp ilgi gösterdi. Eyüpspor ile sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik. Kendisiyle ilgili bilgilendirme yapacaktır." dedi.

"GURUR DUYMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Gittiği yerde başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğim. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. İlk anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Çok büyük potansiyel olduğunu ifade etmiştim. Şu anda haklı çıktığımı düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek ve biz de kendisiyle gurur duyacağız."

VEDA KONUŞMASI YAPTI

Öte yandan Arda Turan, Onvo Antalyaspor maçının ardından oyuncuları ve teknik ekibi toplayarak veda konuşması yaptı. Genç çalıştırıcı ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklama gelmesi bekleniyor.