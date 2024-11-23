Eyüpspor'da Ahmed Kutucu fırtınası!

Eyüpspor'un başarılı ismi Ahmed Kutucu, Süper Lig'de gol katkısı yapmaya devam ediyor.

24 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'un Rizespor ile karşılaştığı maçta da boş geçmedi.

11 GOLE KATKI YAPTI

Rakip fileleri ceza sahası dışından avlayan Ahmed Kutucu, bu sezonki 6. golünü kaydetti. Başarılı isim ayrıca 5 de asist yaptı.

10 MAÇTA SKOR ÜRETTİ

Öte yandan Ahmed Kutucu bu sezon oynadığı 12 maçın 10'unda gol katkısı yapmayı başladı.

İyi performansı sonrası milli takıma da davet alan Kutucu, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı.