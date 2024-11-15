Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci
Bir dönem bizi İspanya'nın büyük takımlarından Atletico Madrid ve Barcelona'da temsil etmiş olan eski milli oyuncu, yeni teknik direktör Arda Turan, dış basına konuştu. İşte Arda'dan La Liga itirafları ve Eyüpspor'daki teknik direktörlük süreci...
Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 16:41 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 16:47
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O dönem A. Madrid'de teknik direktörlük yapan Diego Simeone hakkında ise, "Çalışma ahlakından çok etkilendim. Tanıdığım en çalışkan insan olabilir." dedi.
Arda, Simeone hakkında ayrıca, "Beni konfor alanımın dışına çıkaran ilk kişi oydu. Beni zorladı, sınırlarımı aşmam için motive etti." İfadelerinde bulundu.
"Simeone'nun takımı pozisyonlaması, savunmada bir bütün olarak nasıl hareket edileceğini göstermesi, 4-4-2 dizilişinin püf noktaları… Ondan çok şey öğrendim." diye ekledi.
Ardından 2015'te Barcelona'ya transfer olan milli oyuncu, "Bugün bile Barcelona'nın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.
"Atletico Madrid'den sonra adaptasyon sürecim olacağını biliyordum. Farklı bir futbol felsefesi vardı."
Messi, Neymar ve Suarez'in bulunduğu takımda kaptan pazubandı ile sahaya çıktı. "Dünyanın en güçlü hücum hattına katılmıştım. Dünyanın en iyi oyuncuları oradaydı."
"BENZERSİZ BİR STİL YARATMAYA ÇALIŞIYORUM"
Teknik direktörlük macerası ile ilgili konuşan Arda, Atletico'nun savunma zihniyeti ile Barcelona'nın hücum yeteneğini birleştirmek istediğinin sinyallerini verdi.
Görevi geçtiğimiz yıl Nisan ayında devralan Arda, sezonun bitmesine beş hafta kala takıma gelmesini, "Başkanın hayallerini gördükten sonra kabul ettim." diye açıkladı.
"Dışarıdan bakıldığında riskli görünebilirdi ama kendimi zorlayarak başlamak istedim." diye ekleyen 37 yaşındaki teknik direktör, kulübün mevcut durumu ile ilgili de konuştu.
"Çoğu futbolseverin beklemediği bir sıradayız. Yarın bu sıralama değişebilir ancak kendi futbolumuzu oynamayı ve gelişmeyi bırakmayacağız."
"ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUM"
Ayrıca Arda, "Ülkemde sistemlerin, oluşumların ve futbolun dinamiklerinin baskın olduğu bir kültürün öncüsü olmak istiyorum." ifadelerinde bulundu.
"Eyüpspor'un tesislerinin, kullandığı teknolojinin mümkün olduğu kadar dünya standartlarına yakın olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bahsettiğim şey bu."
BAŞKA BİR KULÜPTE GÖREV
Haberde Arda Turan'ın Eyüpspor'daki görevinden "Belki de Türkiye'deki sadece bir başlangıçtır." ifadeleri ile bahsedildi.
Arda Turan, "Kendimi hazır hissettiğimde, daha önemlisi inandığım doğru bir proje ortaya çıktığında bir sonraki adımı atmak isterim." dedi.
"FATİH TERİM'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
Arda Turan ayrıca tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'den, "Oyuncu ilişkileri kurma konusunda Fatih Terim'den çok şey öğrendim." diyerek bahsetmeyi ihmal etmedi.
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