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Haberler Eyüpspor Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

Bir dönem bizi İspanya'nın büyük takımlarından Atletico Madrid ve Barcelona'da temsil etmiş olan eski milli oyuncu, yeni teknik direktör Arda Turan, dış basına konuştu. İşte Arda'dan La Liga itirafları ve Eyüpspor'daki teknik direktörlük süreci...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 16:41 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 16:47
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

Bir dönem bizi İspanya'nın büyük takımlarında temsil etmiş eski milli oyuncu, yeni teknik direktör Arda Turan, Sky Sports'a konuştu.

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

Messi ile forma giydiği yıllardan, onu etkileyen teknik direktörleri Diego Simeone ve Fatih Terim'den bahseden Arda, Eyüpspor'daki macerasından da bahsetti.

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

Röportaj'a "Belki de tarihin en güçlü Barcelona ve Real Madrid'ine karşı öndeydik. İmkansız görünen şeyleri başardık." diyerek Atletico Madrid yıllarından başladı.

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

O dönem A. Madrid'de teknik direktörlük yapan Diego Simeone hakkında ise, "Çalışma ahlakından çok etkilendim. Tanıdığım en çalışkan insan olabilir." dedi.

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

Arda, Simeone hakkında ayrıca, "Beni konfor alanımın dışına çıkaran ilk kişi oydu. Beni zorladı, sınırlarımı aşmam için motive etti." İfadelerinde bulundu.

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

"Simeone'nun takımı pozisyonlaması, savunmada bir bütün olarak nasıl hareket edileceğini göstermesi, 4-4-2 dizilişinin püf noktaları… Ondan çok şey öğrendim." diye ekledi.

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

Ardından 2015'te Barcelona'ya transfer olan milli oyuncu, "Bugün bile Barcelona'nın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

"Atletico Madrid'den sonra adaptasyon sürecim olacağını biliyordum. Farklı bir futbol felsefesi vardı."

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

Messi, Neymar ve Suarez'in bulunduğu takımda kaptan pazubandı ile sahaya çıktı. "Dünyanın en güçlü hücum hattına katılmıştım. Dünyanın en iyi oyuncuları oradaydı."

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

"BENZERSİZ BİR STİL YARATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Teknik direktörlük macerası ile ilgili konuşan Arda, Atletico'nun savunma zihniyeti ile Barcelona'nın hücum yeteneğini birleştirmek istediğinin sinyallerini verdi.

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

Görevi geçtiğimiz yıl Nisan ayında devralan Arda, sezonun bitmesine beş hafta kala takıma gelmesini, "Başkanın hayallerini gördükten sonra kabul ettim." diye açıkladı.

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

"Dışarıdan bakıldığında riskli görünebilirdi ama kendimi zorlayarak başlamak istedim." diye ekleyen 37 yaşındaki teknik direktör, kulübün mevcut durumu ile ilgili de konuştu.

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

"Çoğu futbolseverin beklemediği bir sıradayız. Yarın bu sıralama değişebilir ancak kendi futbolumuzu oynamayı ve gelişmeyi bırakmayacağız."

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

"ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUM"

Ayrıca Arda, "Ülkemde sistemlerin, oluşumların ve futbolun dinamiklerinin baskın olduğu bir kültürün öncüsü olmak istiyorum." ifadelerinde bulundu.

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

"Eyüpspor'un tesislerinin, kullandığı teknolojinin mümkün olduğu kadar dünya standartlarına yakın olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bahsettiğim şey bu."

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

BAŞKA BİR KULÜPTE GÖREV

Haberde Arda Turan'ın Eyüpspor'daki görevinden "Belki de Türkiye'deki sadece bir başlangıçtır." ifadeleri ile bahsedildi.

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

Arda Turan, "Kendimi hazır hissettiğimde, daha önemlisi inandığım doğru bir proje ortaya çıktığında bir sonraki adımı atmak isterim." dedi.

Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

"FATİH TERİM'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Arda Turan ayrıca tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'den, "Oyuncu ilişkileri kurma konusunda Fatih Terim'den çok şey öğrendim." diyerek bahsetmeyi ihmal etmedi.

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