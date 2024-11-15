Arda Turan’dan çarpıcı röportaj! La Liga yılları ve Eyüpspor süreci

O dönem A. Madrid'de teknik direktörlük yapan Diego Simeone hakkında ise, "Çalışma ahlakından çok etkilendim. Tanıdığım en çalışkan insan olabilir." dedi.

Arda, Simeone hakkında ayrıca, "Beni konfor alanımın dışına çıkaran ilk kişi oydu. Beni zorladı, sınırlarımı aşmam için motive etti." İfadelerinde bulundu.