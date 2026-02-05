Paris Basketball-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague’de fırtına gibi esen lider Fenerbahçe Beko, 27. hafta mücadelesinde Fransa deplasmanına çıkıyor. Avrupa’nın bir numaralı kupasında bir maçı eksik olmasına rağmen elde ettiği 18 galibiyetle zirve koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, son 5 maçlık galibiyet serisini Paris Basketball karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta zorlu Barcelona deplasmanından 82-78’lik zaferle dönerek gövde gösterisi yapan Jasikevicius’un öğrencileri, sezonun ilk yarısında İstanbul’da 96-77 gibi net bir skorla mağlup ettiği rakibini bu kez Adidas Arena’da dize getirmek istiyor. Paris Basketball-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 22:40 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 23:13
EuroLeague'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, 27. hafta maçında Paris Basketbol'un konuğu oluyor. Fransa'nın başkenti Paris'te, Adidas Arena'nın ev sahipliği yaptığı bu zorlu randevuda sarı-lacivertliler, galibiyer serisini 6'ya çıkarmak için yarışıyor. Son olarak Barcelona'yı deplasmanda 82-78 devirerek gövde gösterisi yapantemsilcimiz, bir maçı eksik olmasına rağmen 18 galibiyet ve 7 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi Paris Basketbol ise geride kalan haftalarda topladığı 8 galibiyetle 17. sırada yer alırken, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 96-77 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alma peşinde.

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de liderlik heyecanının yaşanacağı Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko mücadelesi, 5 Şubat Perşembe günü oynanıyor. Temsilcimiz, bu maçla birlikte yoğun fikstürdeki kritik deplasman turnesini kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa'nın Paris kentinde bulunan Adidas Arena'da oynanan müsabaka, Türkiye saati ile (TSİ) 22.45'te başladı.

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği dev randevu, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI

1. Periyot: Paris Basketball 23-21 Fenerbahçe Beko

