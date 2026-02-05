Paris Basketball-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, 27. hafta maçında Paris Basketbol'un konuğu oluyor. Fransa'nın başkenti Paris'te, Adidas Arena'nın ev sahipliği yaptığı bu zorlu randevuda sarı-lacivertliler, galibiyer serisini 6'ya çıkarmak için yarışıyor. Son olarak Barcelona'yı deplasmanda 82-78 devirerek gövde gösterisi yapantemsilcimiz, bir maçı eksik olmasına rağmen 18 galibiyet ve 7 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi Paris Basketbol ise geride kalan haftalarda topladığı 8 galibiyetle 17. sırada yer alırken, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 96-77 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alma peşinde.

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de liderlik heyecanının yaşanacağı Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko mücadelesi, 5 Şubat Perşembe günü oynanıyor. Temsilcimiz, bu maçla birlikte yoğun fikstürdeki kritik deplasman turnesini kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa'nın Paris kentinde bulunan Adidas Arena'da oynanan müsabaka, Türkiye saati ile (TSİ) 22.45'te başladı.

PARIS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği dev randevu, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI

1. Periyot: Paris Basketball 23-21 Fenerbahçe Beko