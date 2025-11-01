Olympiakos'un Hapoel Tel Aviv'i yenmesinin ardından bir taraftar Filistin bayrağı açtı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Euroleague'in 8'inci haftasında Olympiakos ile Hapoel Tel Aviv karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçta kazanan taraf 62-58'lik skorla Olympiakos oldu.

Öte yandan karşılaşmanın ardından bir Olympiakos taraftarı, Hapoel Tel Aviv galibiyeti sonrası tribünde Filistin bayrağı açtı.

🇵🇸 Basketbol Avrupa Ligi'nde bir Olympiakos taraftarı, Hapoel Tel Aviv galibiyetinin ardından tribünde Filistin bayrağı açtı. pic.twitter.com/LVJKhevSX4 — AA SPOR (@aa_spor) November 1, 2025

DAHA ÖNCE MEN ÇAĞRISI YAPILMIŞTI!

Olympiakos taraftarları İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım ve zorla yerinden etme" olarak nitelendirerek, İsrail takımlarının uluslararası turnuvalardan men edilmesi çağrısında bulunmuştu.