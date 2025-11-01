CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Olympiakos'un Hapoel Tel Aviv'i yenmesinin ardından bir taraftar Filistin bayrağı açtı!

Olympiakos'un Hapoel Tel Aviv'i yenmesinin ardından bir taraftar Filistin bayrağı açtı!

EuroLeague'in 8. haftasında Olympiakos, sahasında Hapoel Tel Aviv'i 62-58 mağlup etti. Yunanistan ekibinin galibiyetinin ardından tribünde bir taraftar Filistin bayrağı açtı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 11:32
Olympiakos'un Hapoel Tel Aviv'i yenmesinin ardından bir taraftar Filistin bayrağı açtı!

Euroleague'in 8'inci haftasında Olympiakos ile Hapoel Tel Aviv karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçta kazanan taraf 62-58'lik skorla Olympiakos oldu.

Öte yandan karşılaşmanın ardından bir Olympiakos taraftarı, Hapoel Tel Aviv galibiyeti sonrası tribünde Filistin bayrağı açtı.

DAHA ÖNCE MEN ÇAĞRISI YAPILMIŞTI!

Olympiakos taraftarları İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım ve zorla yerinden etme" olarak nitelendirerek, İsrail takımlarının uluslararası turnuvalardan men edilmesi çağrısında bulunmuştu.

