Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko 88-73 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 88-73 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroLeague’in 5. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Bayern Münih’i 88-73 mağlup ederek üç maçlık yenilgi serisine son verdi. İşte maçın detayları...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 22:38 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 22:45
Fenerbahçe Beko 88-73 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroLeague'de zorlu bir dönemi geride bırakmak isteyen Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-16 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte savunmada vites yükseltti ve devreye 37-32 üstün girdi.

İkinci yarıda oyunun tamamen hakimi olan Fenerbahçe, 3. periyotta farkı çift hanelere çıkardı (62-46) ve son çeyrekte etkileyici hücum performansını sürdürerek parkeden 88-73'lük net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise ligdeki 3. yenilgisini aldı.

Temsilcimiz, EuroLeague'in 6. haftasında İstanbul derbisinde Anadolu Efes'e konuk olacak. Bayern Münih ise Münih'te Yunan devi Olympiakos'u ağırlayacak.

ÇEYREK SKORLARI

1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 16-20 Bayern Münih

2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 37-32 Bayern Münih

3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 62-46 Bayern Münih

4. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 88-73 Bayern Münih

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Sergio Manuel (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 14, Hall 10, Colson 7, Jantunen 15, Birch, Metecan Birsen 6, Baldwin 13, Melli 4, Biberovic 6, Onuralp Bitim 2, Zagars 8, Melih Mahmutoğlu 3

Bayern Münih: Baldwin 11, Rathan-Meyes, Mike 13, Lucic 10, Kratzer, Da Silva, Giffey 4, Jessup 7, Obst 13, Hollatz, Gabriel 13, McCormack 2

