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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes 87-77 Zalgiris Kaunas (MAÇ SONUCU ÖZET) | THY EuroLeague

Anadolu Efes 87-77 Zalgiris Kaunas (MAÇ SONUCU ÖZET) | THY EuroLeague

THY EuroLeague normal sezon son hafta maçında Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 87-77'lik skorla galip gelerek play-off turuna katılmaya hak kazandı. İşte maçın detayları...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 22:20 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 22:32
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Anadolu Efes 87-77 Zalgiris Kaunas (MAÇ SONUCU ÖZET) | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 34'üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Zalgiris Kaunas'ı 87-77 mağlup etti. Bu sonucun ardından normal sezonu 20 galibiyet ve 14 mağlubiyetle tamamlayan Anadolu Efes, play-off biletini aldı. Zalgiris Kaunas ise sezonu 15 galibiyet ve 19 mağlubiyetle bitirdi.

Öte yandan maçın en skorer ismi Anadolu Efes'te 13'er sayı kaydeden Jordan Nwora ve Shane Larkin oldu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Uros Nikolic, Hugues Thepenier

ANADOLU EFES: Larkin 13, Nwora 13, Bryant 7, Smits 11, Thompson 9, Dozier 11, Poirier 6, Ercan Osmani 10, Oturu 7

ZALGİRİS KAUNAS: Wong 10, Francisco 12, Brazdeikis 11, Giedraitis 2, Birutis 10, Mitchell 4, Dunston 4, Manek 2, Sirvydis 10, Ulanovas 12

1'İNCİ PERİYOT: 22-14

DEVRE: 49-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-64

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