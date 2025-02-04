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Haberler THY EuroLeague THY Euroleague | Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague | Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Real Madrid 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 11:30
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THY Euroleague | Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında bu sezon çıktığı 24 müsabakada 11 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 13 maçtan da mağlup ayrıldı.

Real Madrid ise 13 galibiyet, 11 yenilgi yaşadı.

AVRUPA'DA 861. RANDEVU

Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 861. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 860 karşılaşmada 483 galibiyet elde etti, 377 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 613. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 612 müsabakanın 326'sını kazandı, 286'sından mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan mücadelelerin 16'sını lacivert-beyazlılar, 29'unu İspanya temsilcisi kazandı.

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