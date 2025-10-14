Olympiakos-Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Anadolu Efes, galibiyet arayışıyla Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos'a konuk oluyor.
OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olympiakos - Anadolu Efes maçı, 14 Ekim 2025 Salı saat 21.15'te başladı.
OLYMPIAKOS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele, basketbolseverler tarafından S Sport 2 kanalından canlı olarak izlenebilir. Karşılaşma ayrıca S Sport Plus dijital yayın platformu üzerinden de takip edilebilmektedir.
CANLI
1. PERİYOT: Olympiakos 0-0 Anadolu Efes