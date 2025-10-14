Olympiakos-Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Anadolu Efes, galibiyet arayışıyla Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos'a konuk oluyor.

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı, 14 Ekim 2025 Salı saat 21.15'te başladı.

OLYMPIAKOS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele, basketbolseverler tarafından S Sport 2 kanalından canlı olarak izlenebilir. Karşılaşma ayrıca S Sport Plus dijital yayın platformu üzerinden de takip edilebilmektedir.

CANLI

1. PERİYOT: Olympiakos 0-0 Anadolu Efes