Ziraat Türkiye Kupası
Olympiakos-Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Olympiakos-Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague 4. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Yunan devi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Lacivert-beyazlı ekip, turnuvada şimdiye kadar aldığı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetin ardından bu zorlu deplasmanda kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Olympiakos-Anadolu Efes maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 21:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olympiakos-Anadolu Efes maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Anadolu Efes, galibiyet arayışıyla Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos'a konuk oluyor.

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı, 14 Ekim 2025 Salı saat 21.15'te başladı.

OLYMPIAKOS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele, basketbolseverler tarafından S Sport 2 kanalından canlı olarak izlenebilir. Karşılaşma ayrıca S Sport Plus dijital yayın platformu üzerinden de takip edilebilmektedir.

CANLI

1. PERİYOT: Olympiakos 0-0 Anadolu Efes

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
