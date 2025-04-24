CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler THY EuroLeague Panathinaikos 76-79 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET (THY EuroLeague)

Panathinaikos 76-79 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET (THY EuroLeague)

THY Euroleague play-off ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos'u 79-76 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 21:35 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 23:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Panathinaikos 76-79 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET (THY EuroLeague)

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off ikinci maçında Yunan ekibi Panathinaikos'un konuğu oldu.

İlk maçta aldığı mağlubiyetin ardından moral depolamak için sahaya çıkan temsilcimiz, serinin ikinci maçını 79-76 kazanarak dördüncü periyotta tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Maçı 15 sayı geriden gelerek kazanan Anadolu Efes, seriyi bu sonuç ile birlikte 1-1 eşitledi.

Eşleşmenin 3. ve 4. maçları, 30 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot Sonucu: Panathinaikos 29-17 Anadolu Efes

Devre Arası: Panathinaikos 42-36 Anadolu Efes

3. Periyot Sonucu: Panathinaikos 60-50 Anadolu Efes

Tekke: İyinin üzerinde oynadık
REKLAM - Idefix
DİĞER
‘Kuruluş Osman’ın ünlü koreografi eğitmeni konuştu: "Gerçek savaşçı gibi yetişiyorlar"
Başkan Erdoğan Türk Kızılay'a kurban bağışı yaptı
Ozan Tufan'dan şık gol! İzleyin
F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Günün sonunda kazandık ve finaldeyiz!" "Günün sonunda kazandık ve finaldeyiz!" 23:15
Tekke: İyinin üzerinde oynadık Tekke: İyinin üzerinde oynadık 23:00
Zubkov: Hak edilmiş bir galibiyet Zubkov: Hak edilmiş bir galibiyet 22:56
Ozan Tufan'dan şık gol! İzleyin Ozan Tufan'dan şık gol! İzleyin 22:21
Banza penaltıyı kaçırdı! İşte o pozisyon Banza penaltıyı kaçırdı! İşte o pozisyon 21:59
Trabzonspor penaltı kazandı! Trabzonspor penaltı kazandı! 21:56
Daha Eski
Trabzonspor penaltı bekledi! Trabzonspor penaltı bekledi! 21:19
Trabzon'da Ahmet Minguzzi anıldı Trabzon'da Ahmet Minguzzi anıldı 21:03
Enis Destan: Senenin en önemli maçı! Enis Destan: Senenin en önemli maçı! 20:22
Stoilov: Trabzonspor çok iyi bir takım! Stoilov: Trabzonspor çok iyi bir takım! 20:18
"Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu..." "Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu..." 20:01
Tekke: Kupayı çok istiyoruz! Tekke: Kupayı çok istiyoruz! 19:58