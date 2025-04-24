Panathinaikos 76-79 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET (THY EuroLeague)

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off ikinci maçında Yunan ekibi Panathinaikos'un konuğu oldu.
İlk maçta aldığı mağlubiyetin ardından moral depolamak için sahaya çıkan temsilcimiz, serinin ikinci maçını 79-76 kazanarak dördüncü periyotta tarihi bir geri dönüşe imza attı.
Maçı 15 sayı geriden gelerek kazanan Anadolu Efes, seriyi bu sonuç ile birlikte 1-1 eşitledi.
Eşleşmenin 3. ve 4. maçları, 30 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.
İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot Sonucu: Panathinaikos 29-17 Anadolu Efes
Devre Arası: Panathinaikos 42-36 Anadolu Efes
3. Periyot Sonucu: Panathinaikos 60-50 Anadolu Efes