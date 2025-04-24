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Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off ikinci maçında Paris Basketbol ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan 89-72'lik skorla galip ayrıldı ve seride durumu 2-0'a getirdi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 20:39 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 23:17
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Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi ikinci maçında ağırladığı Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u 89-72 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde üçüncü müsabaka, 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde Adidas Arena'da oynanacak.

Maça iyi başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynayan Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlarla skor üreten Paris Basketbol karşısında ilk periyodu 29-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de pas alışverişini iyi yapan ve basit top kayıpları yaşamayan sarı-lacivertli ekip, yüzdeli şutlarını sürdürdü. Bu periyodun son 3 dakika 17 saniyesinde Paris Basketbol'a sayı şansı tanımayan ve 12-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, soyunma odasına 61-38 üstün gitti.

İki takımın da savunmalarını sertleştirdiği üçüncü periyotta Paris Basketbol, TJ Shorts ile farkı azaltmaya çalıştı. Tarık Biberovic ve Baldwin ile skor üreten sarı-lacivertliler, son çeyreğe 76-57 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 89-72 kazandı.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi play-off aşamasında 2005'ten bu yana ilk yarıda en fazla sayı (61) kaydeden takım oldu.

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 29-20 Paris Basket

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 61-38 Paris Basket

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 76-57 Paris Basket

4. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basket

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