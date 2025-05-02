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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes-Panathinaikos MAÇI CANLI | THY EuroLeague canlı takip

Anadolu Efes-Panathinaikos MAÇI CANLI | THY EuroLeague canlı takip

THY EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Panathianikos karşı karşıya geliyor. Yunan ekibine karşı 2-1 geride olan temsilcimiz, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Anadolu Efes-Panathinaikos maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 20:25 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 20:50
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Anadolu Efes-Panathinaikos MAÇI CANLI | THY EuroLeague canlı takip

THY EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Panathinaikos karşı karşıya geliyor. Yunan ekibini mağlup ederek adını Dörtlü Final'e yazdırmayı amaçlayan Anadolu Efes, kupayı kazanmanın hesaplarını yapıyor. Ergin Ataman yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Panathinaikos ise bu sezonu da zirvede bitirmek istiyor. Anadolu Efes karşısında 2-1 önde olan Yunanistan temsilcisi, İstanbul'da oynanacak mücadele sonunda Final Four'a kalmayı hedefliyor.

ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

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1. PERİYOT: Anadolu Efes 21-18 Panathinaikos

PANATHINAIKOS FİNALE BİR ADIM DAHA YAKIN

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos, üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 2-1 üstün durumda bulunuyor.

OAKA'da oynanan maçların ilkini Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı. Yunanistan ekibi, Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı serinin üçüncü karşılaşmasında ise Anadolu Efes'e 81-77 üstünlük kurdu.

ANADOLU EFES İLE PANATHINAIKOS ARASINDA 38. RANDEVU

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 38. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 37 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 21'ini ise yeşil-beyazlı takım kazandı.

AVRUPA'DA 874. MAÇ

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 874. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 873 karşılaşmada 493 galibiyet, 380 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 626. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 625 maçın 336'sını kazandı, 289'undan mağlubiyetle ayrıldı.

ANADOLU EFES-PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Panathinaikos THY EuroLeague play-off serisi dördüncü maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da başladı. S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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