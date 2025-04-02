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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Šarūnas Jasikevičius yönetiminde play-off turunu garantileyen temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında galibiyet arıyor. Oynadığı 32 maçta 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 1. sırada yer alıyor. İstanbul'a konuk olacak Barcelona ise 18 galibiyet ve 14 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenilen karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 15:47
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Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Šarūnas Jasikevičius yönetiminde geçtiğimiz hafta Baskonia'yı 82-77 mağlup eden temsilcimiz, hanesine bir galibiyet daha eklemek istiyor. Turnuvada oynadığı 32 karşılaşmanın 22'sini kazanan Fenerbahçe Beko 10 mücadeleyi de kaybetti. 1. sırada yer alan sarı-lacivertliler, kritik maçta hata yapmak istemiyor. İstanbul'a konuk olacak Barcelona ise 32 maç sonunda 18 galibiyet ve 14 mağlubiyet alarak 7. sırada bulunuyor. İki takımın da kazanmak istediği heyecan dolu müsabaka basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. EuroLeague'in 33. haftasında oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA İSTATİSTİKLERİ

Atılan sayı: 83.3 – 88.2

2 sayı: %52.2 - %57.9

3 sayı: %37.9 - %39.1

Serbest atış: %81.9 - %77.8

Ribaund: 35.8 – 33.7

Asist: 17.1 – 20.0

Top çalma: 5.8 – 7.3

Blok: 2.5 – 2.0

İKİ TAKIM ARASINDA 34. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 12 galibiyet elde etti. 2024-25 sezonu ilk yarısında 17 Aralık tarihinde Barcelona'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 90-63 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Bonzie Colson 15 sayı üretti. Barcelona'da ise Kevin Punter 25, Justin Anderson 18 sayı buldu.

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