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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 29. haftasında Fransız ekibi LDLC ASVEL'i konuk ediyor. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Beko-ASVEL maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 20:42 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 21:33
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Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı CANLI İZLE | THY EuroLeague CANLI MAÇ

THY Euroleague'in 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransız temsilcisi ASVEL ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe Beko-ASVEL maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 30-23 ASVEL

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 49-44 ASVEL

Fenerbahçe Beko-ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-ASVEL maçı 13 Mart Perşembe günü 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Euroleague'de oynadığı 28 müsabakada 19 galibiyet, 9 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, ligde 2. sırada bulunuyor. Fransa temsilcisi ise 28 maçta 11 galibiyet, 17 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de oynadığı son maçta deplasmanda İtalyan takımı Olimpia Milano'yu 100-76'lık skorla mağlup etti.

16. RANDEVU

Fenerbahçe ile ASVEL, Euroleague'de bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 12 kez parkeden galip ayrılırken, Fransız takımı ise 3 kez kazandı. İki takım arasında bu sezon Fransa'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 77-73'lük skorla kazandı.

EVİNDE SON 5 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe, bu sezon Euroleague'de evinde 13 müsabakada oynadı. Jasikevicius'un öğrencileri bu süreçte 9 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet yaşadı. Kanarya ayrıca sahasında karşılaştığı son 5 maçı da kazandı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 82.4 sayı, 35.4 ribaund ve 17.1 asist ortalamalarıyla oynarken; ASVEL ise 81.3 sayı, 33.0 ribaund ve 17.8 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 17.0 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, Fransız ekibinde de Theo Maledon 16.5 sayı ortalaması yakaladı.

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