Anadolu Efes 77-81 Panathinaikos | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague Play off serisi 3. maçında Anadolu Efes, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf 81-77'lik skorla Panathinaikos oldu.

Bu sonucun ardından Panathianikos, seride durumu 2-1'e getirdi ve Final Four'a katılmak için yeniden avantajlı konuma geldi.

Anadolu Efes ile Panathianikos, 2 Mayıs Cuma günü yeniden karşılaşacak. Temsilcimiz, bu maçı kaybetmesi halinde THY EuroLeague'e veda edecek.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

1. PERİYOT: Anadolu Efes 23-20 Panathinaikos

2. PERİYOT: Anadolu Efes 39-45 Panathinaikos

3. PERİYOT: Anadolu Efes 54-63 Panathinaikos

4. PERİYOT: Anadolu Efes 77-81 Panathinaikos