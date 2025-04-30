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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes 77-81 Panathinaikos | MAÇ SONUCU - ÖZET

Anadolu Efes 77-81 Panathinaikos | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague Play off serisi 3. maçında Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 22:53
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Anadolu Efes 77-81 Panathinaikos | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague Play off serisi 3. maçında Anadolu Efes, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf 81-77'lik skorla Panathinaikos oldu.

Bu sonucun ardından Panathianikos, seride durumu 2-1'e getirdi ve Final Four'a katılmak için yeniden avantajlı konuma geldi.

Anadolu Efes ile Panathianikos, 2 Mayıs Cuma günü yeniden karşılaşacak. Temsilcimiz, bu maçı kaybetmesi halinde THY EuroLeague'e veda edecek.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

1. PERİYOT: Anadolu Efes 23-20 Panathinaikos

2. PERİYOT: Anadolu Efes 39-45 Panathinaikos

3. PERİYOT: Anadolu Efes 54-63 Panathinaikos

4. PERİYOT: Anadolu Efes 77-81 Panathinaikos

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