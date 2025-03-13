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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko 92-82 ASVEL (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 92-82 ASVEL (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 92-82 mağlup etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 22:35 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 23:02
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Fenerbahçe Beko 92-82 ASVEL (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 92-82 mağlup ederek üst üste üçüncü, toplamda ise 20. galibiyetini aldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, baştan sona üstün bir performans sergiledi.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 30-23 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran ev sahibi ekip, rakibinin 9-0'lık serisine engel olamasa da soyunma odasına 49-44 üstün girdi.

İkinci yarıda Baldwin ve Bango'nun etkili oyunuyla farkı yeniden açan Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodu 70-60 önde kapattı. Son çeyrekte oyun kontrolünü elden bırakmayan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 92-82 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Errick McCollum ve Bonzie Colson 10'ar sayıyla galibiyete katkı sağladı. LDLC ASVEL'de Joffrey Lauvergne'nin 20 sayısı ve Nando De Colo'nun 13 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de çıkışını sürdürerek playoff yolunda önemli bir adım attı.

Fenerbahçe Beko EuroLeague'in 30. haftasında Monaco deplasmanına konuk olacak. Asvel ise İspanya'da Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, Monaco karşısında da galibiyet serisini sürdürmek ve playoff yolunda avantajını artırmak istiyor.

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