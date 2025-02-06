Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague canlı izle

THY EuroLeague'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. OAKA Arena'da oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 22.15'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.