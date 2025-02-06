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Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague canlı izle

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague canlı izle

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Anadolu Efes 26. hafta maçında kozlarını paylaşacak. OAKA Arena'da oynanacak maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 18:50 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 19:00
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Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague canlı izle

THY EuroLeague'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. OAKA Arena'da oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 22.15'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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