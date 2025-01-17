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Haberler THY EuroLeague THY Euroleague | Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague | Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas 21. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 11:10
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THY Euroleague | Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan 22. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı 17 Ocak Cuma günü saat 20.45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Cortes (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 15 Ocak Çarşamba günü konuk olduğu Kızılyıldız'ı 91-96 mağlup etti. Bu sonuçla 13. Galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 27, Nicolo Melli ve Tarık Biberovic 16'şar sayı üretti.

Temsilcimiz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 12 Ocak Pazar günü Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 90-79 galip ayrılarak 14. maçında 13. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 29 sayı üretti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin IV bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

KIZILYILDIZ'DA SON DURUM

Andrea Trinchieri tarafından çalıştırılan Zalgiris Kaunas, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 21 maçta 11 galibiyet aldı. Rakip, son olarak 15 Ocak Çarşamba günü konuk ettiği Virtus Bologna'yı 77-68 ile geçti. Zalgiris'te Sylvain Francisco 20, Edgaras Ulanovas 16 sayı üretti.

Litvanya ekibi, 15 haftası geride kalan Litvanya Ligi'nde 13 galibiyet elde etti. Zalgiris, son olarak 12 Ocak Pazar günü konuk ettiği Nevezis'i 88-86 ile geçti. Zalgiris'te Lukas Lekavicius 20, Laurynas Birutis 15 sayı buldu.

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