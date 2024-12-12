Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Monaco'yu ağırlıyor.
Temsilcimiz Ülker Sports Arena'da kazanarak toplamda 11'inci galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.
Fenerbahçe Beko - Monaco maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 0 - 0 Monaco
FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.