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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de 15. hafta maçları devam ediyor. Fenerbahçe Beko, evinde Monaco'yu ağırlıyor. Normal sezon puan durumunda an itibarıyla Paris Basketball'un ardından 2. sırada yer alan temsilcimiz, Ülker Sports Arena'da 11. galibiyet için parkeye çıkıyor. Fenerbahçe Beko - Monaco maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 20:40
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Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Monaco'yu ağırlıyor.

Temsilcimiz Ülker Sports Arena'da kazanarak toplamda 11'inci galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.

Fenerbahçe Beko - Monaco maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 0 - 0 Monaco

FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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