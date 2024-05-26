Real Madrid 77-95 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ergin Ataman'lı Panathinaikos THY EuroLeague şampiyonu!

THY EuroLeague Final Four final maçında Real Madrid ile Panathinaikos, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da karşı karşıya geldi.
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi, rakibini 77-95 mağlup ederek EuroLeague şampiyonu oldu.
PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT: 36-25
2. PERİYOT: 54-49
3. PERİYOT: 61-64
ATAMAN'IN 3. EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 3. EuroLeague şampiyonluğunu elde etti. Ataman, 2021 ve 2022 yıllarında Anadolu Efes ile EuroLeague şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.