Haberler THY EuroLeague Real Madrid 77-95 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ergin Ataman'lı Panathinaikos THY EuroLeague şampiyonu!

Real Madrid 77-95 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ergin Ataman'lı Panathinaikos THY EuroLeague şampiyonu!

THY EuroLeague Final Four final maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Real Madrid'i 77-95 mağlup ederek şampiyon oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 23:11 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 23:15
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Real Madrid 77-95 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ergin Ataman'lı Panathinaikos THY EuroLeague şampiyonu!

THY EuroLeague Final Four final maçında Real Madrid ile Panathinaikos, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da karşı karşıya geldi.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi, rakibini 77-95 mağlup ederek EuroLeague şampiyonu oldu.

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: 36-25

2. PERİYOT: 54-49

3. PERİYOT: 61-64

ATAMAN'IN 3. EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 3. EuroLeague şampiyonluğunu elde etti. Ataman, 2021 ve 2022 yıllarında Anadolu Efes ile EuroLeague şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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