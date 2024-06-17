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TÜRKİYE GÜRCİSTAN maçı saat kaçta? | A Milli Takım maçı ne zaman? Hangi kanalda?

EURO 2024'ün ilk maçında Bizim Çocuklar, Gürcistan ile karşılaşacak. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çalacağı Dortmund Stadyumu'ndaki maçta A Milli Futbol Takımımız, 3 puan alarak turnuva başlangıcını yapmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 09:48 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 09:51
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TÜRKİYE GÜRCİSTAN maçı saat kaçta? | A Milli Takım maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Türkiye - Gürcistan maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

A Milli Futbol Takımı'mız, heyecanla beklenen Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te ay yıldızlılar, Gürcistan'ın ardından Portekiz ve Çekya ile kozlarını paylaşacak. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yöneteceği karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Gürcistan maçı 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

👉TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE👈

Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

AVRUPA DIŞINDAN TEK HAKEM

Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek. Facundo Tello, EURO 2024'te Avrupa dışından görev verilen tek hakem olarak dikkati çekiyor.

İRFAN CAN FORMA GİYEMEYECEK

A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

A MİLLİ TAKIM AVRUPA KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

GÜRCİSTAN 'IN AVRUPA KADROSU

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tiflis), Luka Gugeshashvili (Karabağ)

Defans: Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

Orta saha: Gabriel Sigua (Basel), Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batum), Saba Lobjanidze (Atlanta United)

Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

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