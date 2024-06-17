BİM AKTÜEL KATALOG 18 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Yarım Yağlı Yoğurt Yörükoğlu 5 kg: 149 TL
%3 Yağlı Yoğurt İçim 3 kg: 109 TL
Probiyotik Yoğurt Eker 900 g: 44,50 TL
Tam Yağlı Kaşar Peyniri Teksüt 1000 g: 219 TL
Yarım Yağlı Süzme Peynir Pınar 500 g: 69 TL
Tava Peyniri Peysan 600 g: 79,50 TL
Yarım Yağlı Yoğurt Yörükoğlu 5 kg: 149 TL
Magarin Tereyağı Lezzeti Sana 4x250 g: 94,75 TL
Pilavlık Bulgur Saban 2,5 kg: 49 TL
Osmancık Pirinç Efsane 5 kg: 219 TL
Süzme Çiçek Balı Türkiye Kalkınma Vakfı 850 g: 149,75 TL
Siyah Zeytin Pınar Elit 1000 g: 129 TL
Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin Cem 1000 g: 135 TL
Sandviç Kek Luppo 182 g: 29,50 TL
Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek: 29,50 TL
Sütlü Çikolata Kaplamalı Fındık Kremalı Gofret: 35 TL
Çikolatalı Portakallı Gofret: 17,50 TL
Sütlü Çikolata Kaplı Çubuk Bisküvi: 42,50 TL
Fındıklı Çikolata Kremalı Bisküvi: 24,50 TL
Süt ve Kakao Kremalı Fındıklı Gofret: 37,50 TL