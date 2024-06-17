Haberler Haberler BİM AKTÜEL KATALOG 18 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 18 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 18 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 09:03
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BİM AKTÜEL KATALOG 18 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Yarım Yağlı Yoğurt Yörükoğlu 5 kg: 149 TL
%3 Yağlı Yoğurt İçim 3 kg: 109 TL
Probiyotik Yoğurt Eker 900 g: 44,50 TL
Tam Yağlı Kaşar Peyniri Teksüt 1000 g: 219 TL
Yarım Yağlı Süzme Peynir Pınar 500 g: 69 TL
Tava Peyniri Peysan 600 g: 79,50 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 18 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Magarin Tereyağı Lezzeti Sana 4x250 g: 94,75 TL
Pilavlık Bulgur Saban 2,5 kg: 49 TL
Osmancık Pirinç Efsane 5 kg: 219 TL
Süzme Çiçek Balı Türkiye Kalkınma Vakfı 850 g: 149,75 TL
Siyah Zeytin Pınar Elit 1000 g: 129 TL
Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin Cem 1000 g: 135 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 18 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Sandviç Kek Luppo 182 g: 29,50 TL
Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek: 29,50 TL
Sütlü Çikolata Kaplamalı Fındık Kremalı Gofret: 35 TL
Çikolatalı Portakallı Gofret: 17,50 TL
Sütlü Çikolata Kaplı Çubuk Bisküvi: 42,50 TL
Fındıklı Çikolata Kremalı Bisküvi: 24,50 TL
Süt ve Kakao Kremalı Fındıklı Gofret: 37,50 TL

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