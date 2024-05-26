Ergin Ataman: Olağanüstü duygular yaşıyorum

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, olağanüstü duygular yaşadığını dile getirdi.

Real Madrid karşısında Avrupa basketbolunun gelmiş geçmiş en etkileyici sonuçlarından birini elde ettiklerini vurgulayan Ataman, "Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan Panathinaikos olarak buraya şampiyonluğu kazanmaya geldik, taraftarımızla bunu başardık. İlk yarıda 36 sayı atmalarına müsaade ettik ve maça iyi başlayamadık. Belki de 'Ne sıkıcı final' diye düşündü izleyenler ama biz böyle düşünmedik. Üçüncü çeyrekte sadece 7 sayı atmalarına izin verdik, oyunun kontrolünü aldık. Dördüncü çeyrekte mükemmel oynadık. Real Madrid çok iyi bir takım ama Avrupa Ligi tarihinde olduğu gibi bu sezon da normal sezonu birinci bitiren takım şampiyon olamadı. Gerçekten şampiyon olamayabilirdik ama benim öncelikli hedefim Dörtlü Final'e kalmaktı. Ama buraya geldikten sonra da 2 maç kazanıp şampiyon olursunuz." açıklamasını yaptı.

Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo'nun normal sezonda yılın koçu olmayı hak ettiğini ancak kimsenin yılın koçunu hatırlamayacağını dile getiren Ataman, şöyle devam etti:

"Real Madrid olağanüstü oyunculardan kurulu bir takım ve bu oyuncu grubunu yönetmek kolay iş değil. Mutluyum çünkü asla yılın koçu seçilen isim şampiyon olamamış, O yüzden bu benim için daha iyi. Kimse gelecekte yılın koçunu hatırlamayacak. Ben bu ödülü ne zaman kazandığımı gerçekten hatırlamıyorum ama şampiyon olduğum tarihleri hatırlıyorum."

"BUNDAN ÖNCEKİ TÜM ŞAMPİYONLUKLARIMDA BABAM YANIMDAYDI"

Taraftarı olduğu Galatasaray'ı tebrik eden ve bu anlamda iyi bir gün yaşadığını söyleyen Ataman, "Bugün Avrupa Ligi'nde tarihin en önemli şampiyonluklarından birini yaşıyorum ve çok mutluyum. Bir Galatasaray taraftarı olarak da Galatasaray'ın şampiyon olması beni ayrıca mutlu etti. Şampiyon olan takımlar kutlanır. Ben de buradan Galatasaray'ı ve Okan Buruk hocayı da bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından canlı yayında, geçen ay vefat eden babası İbrahim Nuray Ataman'ı anması hatırlatılan Ataman şunları söyledi:

"Canlı yayında, bir ay önce kaybettiğim babamı anmamak imkansızdı. Bundan önceki tüm şampiyonluklarımda sahada benim yanımdaydı ama maalesef kaybettik. O gün neredeyse bütün oyuncularım bana mesaj atıp 'Seni ve babanı onurlandıracağız.' dediler. Bu açıdan çok mutluyum. Sloukas da söyledi, sezonun ilk ayından itibaren soyunma odasında 'Biz Dörtlü Final'e kalacağız.' dediğimde, Sloukas da 'Hocayı dinleyin. Bu koç bizi Dörtlü Final'e taşıyacak.' diyordu. Kasım ayında bunu söylüyordu. Bu öz güveni, bu birlikteliği sağlayan bir lider olarak kupayı benimle beraber kaldırmak istedi. Çok ısrar etti ve onu kıramam. Aramızda müthiş bir saygı var. O yüzden kupayı birlikte kaldırdık. Bir Türk antrenör olarak böylesine bir şampiyonluk kazandığım için mutlu olduğumu belirtmek istiyorum."

SLOUKAS: ERGİN HOCAYA KİMSE BİR ŞEY SÖYLEYEMEZ

Real Madrid karşısında 24 sayı atarak en değerli oyuncu (MVP) seçilen Kostas Sloukas, elde edilen şampiyonluğun mimarının Ergin Ataman olduğunu vurguladı.

Ataman'la çalıştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Sloukas, "Ergin hocaya kimse bir şey söyleyemez. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Yarı finalde 16, finalde 15 sayı farkla kazandık. Avrupa'nın yüzde 100 şampiyonuyuz, takımımla gurur duyuyorum. Tarihi bir şampiyonluk oldu. 12 yıldan bu yana Panathinaikos, Dörtlü Final'e kalamıyordu. Müthiş bir geri dönüş oldu." diye konuştu.

Ataman'ın etrafında müthiş bir takım inşa edileceğinin altını çizen Sloukas, "Anadolu Efes'i dipten alıp üst üste Avrupa şampiyonu yaptığı gibi 17. sıradaki takımı alıp Avrupa şampiyonu yaptı. Çok merak ediyorum, Ergin Ataman hakkında kim bir şey söylemeye cüret edebilir. Panathinaikos'ta olmamın bir numaralı sebebi Ergin Ataman. Şimdi herkese şampiyonluğu gösterdik. Bize ilk günden itibaren 'Dörtlü Final'e biletleri alın.' dedi. Akıl oyunları yapmadı. Kendisine, yaptığı işe, geçmişteki başarılarına inanıyor. İlk sezonda şampiyon bir takım oluşturacağına inanmıyor olabilirdik belki ama Dörtlü Final'de olacağımıza inanıyorduk. Bunu hak ettik, Avrupa'nın en iyi takımıyız." değerlendirmesinde bulundu.