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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:45
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak

WiZink Center'da oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde dün deplasmanda Baskonia'ya konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 88-76 mağlup ayrıldı. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmayı da kaybeden Fenerbahçe, çift maç haftasını en azından 1 galibiyetle kapatmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer aldı.

Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Real Madrid ise evinde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 yenilgi aldı. Söz konusu mağlubiyeti Anadolu Efes'e karşı alan İspanya takımı, 5 karşılaşmada da rakiplerini üstünlük kurmayı başardı.

Real Madrid, ligde oynadığı 13 maçta ise 6 galibiyet alırken, 7 maçta da rakiplerine mağlup oldu ve averajla 12. sırada kendine yer buldu.

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